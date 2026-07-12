“Voto por hogar” es el movimiento que busca eliminar el derecho al voto de la mujer en EU

Un sector del conservadurismo estadounidense volvió a poner sobre la mesa un debate que parecía impensable: si las mujeres deberían conservar el derecho al voto. Aunque la postura sigue siendo minoritaria, las declaraciones realizadas durante una importante cumbre de Turning Point USA encendieron la polémica dentro y fuera de Estados Unidos.

La Cumbre de Liderazgo Femenino de Turning Point USA desató la controversia

A principios de junio, cerca de 3 mil mujeres asistieron a la Women’s Leadership Summit, organizada por Turning Point USA (TPUSA) en San Antonio, Texas. El evento reunió a figuras conservadoras, creadoras de contenido y activistas cercanas al movimiento de la derecha cristiana estadounidense.

La edición número once de la conferencia estuvo encabezada por Erika Kirk, viuda del fundador de TPUSA, Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah. Desde entonces, Erika asumió un papel protagónico dentro de la organización y abrió el encuentro con un discurso marcado por el recuerdo de su esposo.

Vestida de satén verde y recibida con una ovación por miles de asistentes, Kirk recordó los cambios que ha vivido desde la muerte del activista, una figura clave para el crecimiento de Turning Point USA, organización que el presidente Donald Trump ha reconocido por su papel en la movilización del voto joven durante la campaña presidencial de 2024.

Declaraciones sobre el voto femenino generan debate nacional

La polémica no surgió por el discurso de Erika Kirk, sino por las declaraciones de algunas asistentes entrevistadas durante el evento. Varias mujeres aseguraron que estarían dispuestas a renunciar a su derecho al voto si eso ayudara a consolidar un país con valores más conservadores.

Una de ellas fue Alexus DeGraaf, quien declaró a la cadena canadiense CBC que, desde su perspectiva como cristiana, no tendría inconveniente en dejar que su esposo votara por ambos.

“Mi esposo y yo somos una sola carne. Voto igual que él, así que, sinceramente, no me importaría renunciar a mi derecho al voto porque sé que él me representaría bien”, afirmó.

Otra participante, Brooke Foxworthy, expresó una postura similar al señalar que considera a su esposo como el líder del hogar y que no tendría problema en que emitiera el voto en representación de toda la familia.

Savannah Stone impulsa la idea de “un voto por hogar”

Entre las voces más visibles del encuentro destacó la influencer conservadora Savannah Stone, quien cuenta con cientos de miles de seguidores en Instagram y TikTok. Stone ha defendido públicamente la propuesta conocida como “household voting” o “un voto por hogar”, un modelo en el que cada familia emitiría un solo voto, normalmente representado por el esposo.

En una entrevista concedida en 2025 para el pódcast The Pocket with Chris Griffin, donde fue presentada como “la Andrew Tate femenina”, afirmó:

“Sé con certeza que si las mujeres no pudieran votar, el aborto no sería legal en primer lugar.”

Sin embargo, tanto CBC como The Atlantic señalaron que, pese a la notoriedad de Stone dentro del evento, la mayoría de las asistentes no compartía la idea de eliminar el sufragio femenino, por lo que la propuesta continúa siendo una postura minoritaria incluso entre sectores conservadores.

Erika Kirk no pidió eliminar el voto de las mujeres

Aunque en redes sociales han circulado publicaciones que aseguran que Erika Kirk lidera un movimiento para retirar el derecho al voto de las mujeres, la información disponible muestra un panorama más matizado. No hay evidencia de que Erika Kirk haya solicitado expresamente eliminar el sufragio femenino durante la conferencia o en declaraciones oficiales.

Lo que sí ocurrió fue que la cumbre reunió a diversas figuras que promueven modelos familiares tradicionales y dio espacio a participantes que defendieron el denominado voto por hogar, lo que alimentó el debate sobre el papel político de las mujeres dentro de algunos sectores del conservadurismo estadounidense.

Turning Point USA fortalece su influencia política

Fundada por Charlie Kirk, Turning Point USA se ha convertido en una de las organizaciones conservadoras con mayor presencia entre jóvenes en Estados Unidos. Después de desempeñar un papel importante en la movilización del electorado juvenil durante la campaña presidencial de Donald Trump, la organización ha puesto ahora el foco en atraer a mujeres de la Generación Z, especialmente mediante conferencias, redes sociales y creadoras de contenido conservadoras.

¿Existe un movimiento para eliminar el voto femenino?

Las declaraciones realizadas durante la conferencia reavivaron una discusión que en los últimos meses ha ganado visibilidad en algunos sectores del nacionalismo cristiano y del conservadurismo estadounidense.

No obstante, no existe actualmente una iniciativa legislativa con respaldo suficiente para eliminar el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos. Modificar ese derecho implicaría cambiar la Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, un proceso que requiere amplias mayorías en el Congreso y la ratificación de los estados, por lo que especialistas consideran que se trata de un escenario altamente improbable.

Con información de El Informador