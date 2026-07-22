Por muerte de 17 mexicanos en redadas del ICE, gobierno presenta 20 denuncias en EU y carta ante ONU

Ciudad de México. Por el fallecimiento de 17 connacionales en distintos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, el gobierno de México ha presentado 20 denuncias penales ante fiscalías estatales y de condado con jurisdicción donde ocurrieron las muertes, y también envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló este miércoles las acciones que emprendió por la muerte de los mexicanos en ese país, que se registran desde mayo de 2025 a la fecha. Las medidas dan seguimiento a la instrucción anunciada el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir el esclarecimiento de los casos.

Como parte de las acciones, la Embajada de México en Estados Unidos presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, para solicitar la apertura de investigaciones. Además, el embajador Roberto Lazzeri interpuso 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, y planteó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al ICE la preocupación del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención.

La SRE también informó que el secretario Roberto Velasco Álvarez solicitó la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que recabe información, analice los hechos y emita recomendaciones. Asimismo, indicó que la red consular brinda acompañamiento jurídico y apoyo a las familias de las víctimas, mientras mantiene el seguimiento de las investigaciones y de las respuestas de las autoridades estadunidenses.