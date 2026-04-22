Por mayoría, Cámara de Diputados elige a Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López como nuevos consejeros del INE

Con la mayoría calificada de 334 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados designó a Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, como consejeras y consejero electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por un periodo de nueve años.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, expresó que, en tal virtud, la Cámara de Diputados declara electos como consejeras y consejero electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035 a Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.

Informó que las consejeras y el consejero rendirán protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión que se convoque para tal efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, solicitó darle formato de Decreto y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. También, comunicar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La elección se logró después de que la Junta de Coordinación Política lograra la votación por mayoría.

El presidente de la Jucopo, diputado Ricardo Monreal Ávila, destacó que lo “que se está procurando es que sean perfiles profesionales, imparciales, sin filias y sin fobias, eso es lo que pretendemos hacer, muy profesionales”.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) precisa que en apego a lo establecido en el artículo 141, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la votación se realizará a través del Sistema Electrónico de votación.

Menciona que las personas electas rendirán la protesta de ley correspondiente en sesión que celebre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dentro de las 24 horas siguientes a la elección, conforme a lo señalado en el artículo 36, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, en caso de que no se reúna la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 41, Base V, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política, la Junta de Coordinación Política propondrá los acuerdos a los que haya lugar, conforme lo previsto en la Convocatoria.