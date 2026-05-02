Por factores externos, la caída del PIB en el primer trimestre: SHCP

La caída de la economía mexicana en el primer trimestre estuvo influida por varios elementos, como un entorno internacional más incierto por el conflicto en Medio Oriente, las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos, así como una debilidad generalizada de los sectores primario, secundario y terciario, lo cual manda una señal de “lento inicio de año en materia económica”, consideraron autoridades y analistas del sector financiero.

El jueves pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que entre enero y marzo el producto interno bruto (PIB) cayó 0.8 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior (octubre-diciembre de 2025), con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo y fue la primera caída desde el último cuarto de 2024.

De forma anual, la actividad tuvo un avance de 0.2 por ciento, con un impulso proveniente del sector servicios, según el Inegi.

“Durante el primer trimestre la economía mexicana moderó su ritmo de crecimiento, influida por cambios relevantes en la política comercial de Estados Unidos y por el conflicto en Medio Oriente (…) Estos factores afectaron algunas industrias manufactureras, así como los precios de los energéticos y ciertas cadenas de proveeduría vinculadas con insumos estratégicos”, dijo Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Apuntó que, en lo que respecta al consumo interno, en el primer trimestre se observaron “signos de cautela”, pero la moderación “está estrechamente vinculada con la incertidumbre del entorno económico internacional (…) Cerca de 80 por ciento de la reducción en la confianza del consumidor se explica por la percepción de los hogares sobre las condiciones macroeconómicas generales y no por un deterioro de su situación financiera. Esto es consistente con un mercado laboral sólido en el cual los salarios reales continúan creciendo y el desempleo se mantiene en niveles bajos”.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, expresó que los datos confirman un inicio de año lento.

“La caída no solamente fue en la industria, que ya tenía una debilidad importante; los servicios también tuvieron una contracción. Tenemos una debilidad más generalizada; esto claramente imprime un sesgo a la baja al pronóstico de crecimiento.

“De todas formas, creemos que hacia el resto del año la economía se estará recuperando. Primero debe haber cierto impulso positivo por la Copa del Mundo y creemos que una vez que se empiecen a implementar los proyectos del plan de infraestructura también habrá un impacto positivo, y lo mismo si vienen buenas noticias de la revisión del T-MEC”, sostuvo Serrano.

En tanto, Banamex difundió una nota especial en la que dio a conocer que, debido al debilitamiento observado en el primer trimestre, redujo su pronóstico de crecimiento para este año de 1.6 a 1.3 por ciento.