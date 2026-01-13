Policías municipales ponen a disposición de FGE a tres por robo en centro comercial

Luego de ser detectadas sacando mercancía sin pagar de un centro comercial, tres personas fueron entregadas a la Policía Municipal por los guardias de seguridad del establecimiento con el fin de ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado y determinar su situación legal, ya que dicho acto constituye un delito.

Los detenidos son dos mujeres y un hombre que se identificaron como Víctor Hugo P., Selene R. G. y Alexa M. N. con edades de 38, 27 y 20 años, mismos que ingresaron al centro comercial Smart ubicado en la avenida Tecnológico a la altura de la colonia Majalca.

Conforme a procedimiento legal, las tres personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, pues sacar artículos sin hacer el pago correspondiente se tipifica como robo sin violencia y como tal, quien lo comete puede quedar con antecedentes penales.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.