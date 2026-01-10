Policías municipales detienen a joven en posesión de aparente cocaína

Por probables delitos contra la salud, un joven fue detenido al norte de la ciudad por policías municipales, quiénes le localizaron una porción considerable de un polvo blanco con características de la cocaína que le fue asegurado para hacer la consignación correspondiente a la Fiscalía General del Estado.

Los municipales hacían su recorrido de rutina cuando observaron en las calles Tecnológico y calle Parral a quien se identificó como Federico L. A., de.23 años, abordar de inmediato un auto Chevrolet Matiz y al entrevistarlo mostró cierto nerviosismo y luego de una revisión se le encontraron varios paquetitos que sumaron una porción considerable de la aparente droga, por lo cual se realizó su detención.

El presunto responsable fue trasladado inicialmente a la comandancia de policia en la avenida Homero con el fin de precesar el peso del polvo, hacer su registro y constatar su estado de salud para disponer su traslado por parte de agentes municipales a las instalaciones de la Fiscalia General del Estado, zona Centro y continuar su proceso legal, mientras que el Matiz fue depositado para su resguardo en los patios del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.