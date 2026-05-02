Arrestan en flagrancia a mujer en posesión de más de medio kilo de mariguana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como Cheila Paola R. C., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención de la mujer de 29 años de edad, fue durante un recorrido de combate frontal a los delitos, en el cruce de las calles Cueva de la Fortaleza y Barranca de la Sinforosa del fraccionamiento Misiones de Creel.

Al realizarle una revisión, los agentes encontraron entre sus pertenencias lo siguiente:

40 envoltorios de plástico transparente que contienen una hierba verde, seca y olorosa con las características propias a la mariguana.

01 bolsa verde de plástico que contiene una hierba verde, seca y olorosa con las características del citado enervante.

La detenida y la droga con un peso total de 585 gramos, fueron trasladadas ante el Ministerio Público que se encargará de continuar con las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).