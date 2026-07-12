Fallece adulto mayor al interior de su vivienda en colonia Minerales

Un adulto mayor de 65 años fue encontrado sin vida al interior de su vivienda ubicada en el cruce de las calles Mineral Plateros y Mineral Polanco en la Colonia Los Minerales.

Vecinos del sector fueron quienes reportaron al numero de emergencia, esto al no tener contacto con él dedde hace dias por lo ingresaron y lo encontraron al hombre.

El masculino de la tercera edad fue identificado con el nombre de Héctor.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron el fallecimiento de la víctima por lo cual estan a la espera de semefo para el retiro del cuerpo.