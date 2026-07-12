Ataques iraníes dañaron puestos fronterizos y plataforma de perforación, denuncia Kuwait

El Ministerio de Defensa de Kuwait denunció este domingo que la nueva oleada de ataques iraníes contra países del golfo Pérsico provocó daños en tres puestos fronterizos terrestres y en una plataforma de perforación marítima de la compañía nacional de petróleo, que causó heridas a un trabajador.

Tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país fueron objeto de un ataque de agresión criminal, que resultó en daños materiales”, dijo en un comunicado el portavoz de Defensa kuwaití, coronel de Estado Mayor Saud Abdulaziz al Otaibi.

Además, una de las plataformas de perforación marítima perteneciente a la Kuwait Oil Company “fue blanco de un dron hostil en aguas territoriales kuwaitíes”, lo que resultó “en daños materiales y la lesión de uno de los trabajadores, que está recibiendo la atención médica necesaria”.

Las autoridades competentes iniciaron de inmediato las medidas necesarias para abordar el incidente, en coordinación con las entidades relevantes”, añadió el comunicado, que confirmó la “preparación de las Fuerzas Armadas” para “preservar la seguridad del país y la integridad de su territorio”.

El Ejército iraní reivindicó una ofensiva con “drones destructivos” contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.

Además de Kuwait, prácticamente todos los países del golfo Pérsico han denunciado ataques este domingo procedentes de Irán, salvó Omán, que no indicó procedencia.