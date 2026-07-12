Asegura SSPE tráiler con 27,900 litros de huachicol en Chihuahua: combaten robo de combustible en la capital

Durante la noche del pasado viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Gilberto Loya Chávez, llevaron a cabo el arresto de tres sujetos en Chihuahua capital, quienes transportaban un tractocamión tipo cisterna con más de 27,900 litros de combustible de procedencia ilegal.

Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Juan Pablo II, cuando elementos que realizaban labores de patrullaje detectaron un fuerte olor a hidrocarburo proveniente de la cisterna de un tractocamión cercano. Al ponerse en marcha la unidad, los agentes observaron que presentaba una fuga, por lo que se movilizaron de inmediato para detener el vehículo ante el riesgo de derrame.

Una vez que los agentes detuvieron el tractocamión para evitar algún accidente, identificaron a los tres hombres que viajaban a bordo: Mariano P. R., Hugo Edgar T. R. y Héctor Pablo G. R. Al ser cuestionados, el grupo manifestó desconocer el origen del hidrocarburo, asimismo dijeron que no contaban con documentación alguna que acreditara su legal procedencia.

Estos hechos derivaron en la detención formal de los tres individuos. Asimismo, el vehículo asegurado fue trasladado a las instalaciones de Pemex al sur de la ciudad para realizar las pruebas químicas correspondientes. Posteriormente, tanto los detenidos como el tractocamión fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Con estas acciones, la SSPE refrenda el compromiso de la estrategia de seguridad pública impulsada por Gilberto Loya, con el objetivo de retirar de las calles a los generadores de violencia y combatir delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las familias chihuahuenses.