Policías de la DSPM aseguran a un hombre con 10 porciones de polvo blanco en Las Acequias

Como parte de los resultados obtenidos durante patrullajes preventivos de agentes municipales por el sur de la ciudad, un hombre fue detenido la madrugada de este miércoles 4 en el fraccionamiento Las Acequias, con 10 porciones de polvo blanco en apariencia cocaína.

Edwin Ricardo M. V., de 26 años fue observado por agentes de la Unidad de Atención a Pandillas, UAP, cuando se encontraba en un parque de las calles Karol Wojtyla y Acequia Los Lodazales, fuera de un auto Nissan March de color gris en actitud sospechosa.

Luego de efectuar una entrevista y posterior revisión, se le detectó una bolsa de hule transparente con varios envoltorios del polvo ya mencionado, que fueron asegurados como evidencia de su detención y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.