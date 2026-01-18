Policía Municipal sorprende a dos con 69 porciones de aparente droga cerca de Nombre de Dios

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 18 de enero de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal durante la madrugada luego de localizarles 69 sobres con sustancias ilícitas en su poder, parte de las cuales tenían al interior de un auto Hyundai Accent que se encontraron mediante una revisión con ejemplares caninos del grupo K-9.

La pareja fue detectada al circular a alta velocidad poco antes de las 2 de la mañana en las calles Albañiles y Mecánicos del sector mencionado y luego de pedirles que se detuvieran para hacer una revisión se les encontraron las primeras 17 porciones de aparente cristal.

Posteriormente, con el apoyo del grupo especial K-9, se detectaron en el Hyundai otras 41 de la misma sustancia así como 11 de polvo blanco de características similares a la cocaína, dando un total de 69 paquetes probablemente destinados a acciones de narcomenudeo.

Quienes dijeron llamarse Jesús Manuel P. P. y Abel David A. M. fueron registrados en la base de datos de la comandancia Norte y revisados por el médico de guardia para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado y dar seguimiento a su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.