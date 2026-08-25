Policía Cibernética investiga denuncia difundida vs montachoques; buscan identificar vehículos involucrados

La Policía Cibernética intervino ante una denuncia difundida a través de TikTok, relacionada con un presunto intento de estafa, por lo que autoridades trabajan en la identificación de los vehículos que aparecen involucrados mediante el análisis de sus placas.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales, se busca utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para obtener mayores datos sobre las unidades y determinar las posibles responsabilidades que correspondan tanto en materia de vialidad como en el ámbito penal.

Señalaron que para ello existe coordinación con la Subsecretaría de Movilidad, con el objetivo de compartir la información y actuar en caso de que los vehículos puedan ser ubicados en la capital.

Las autoridades explicaron que, si se presenta una situación similar en la ciudad, los ciudadanos no deben descender de sus vehículos ni entablar discusiones o negociaciones con las personas involucradas.

La recomendación es permanecer dentro del automóvil, solicitar inmediatamente la presencia de la autoridad y evitar cualquier tipo de confrontación.

Explicaron que una de las formas en que presuntamente se realizan este tipo de hechos consiste en obstruir o entorpecer el tráfico para presionar a los conductores y posteriormente buscar llegar a un acuerdo económico.

Ante ello, hicieron un llamado a los ciudadanos a no caer en negociaciones y a confiar en las autoridades, dejando que sean los elementos correspondientes quienes intervengan y atiendan la situación.

La Policía Cibernética continuará con el seguimiento de la denuncia difundida en redes sociales, mientras que las áreas de seguridad y movilidad mantienen la coordinación para identificar a los involucrados y determinar las acciones legales que correspondan.