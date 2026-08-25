Arde galerón de tren y fuego se propaga a viviendas en Ávalos; evacuan clínica del IMSS

El incendio en un galerón de tren se propagó a varias viviendas en Ávalos, lo que desató un operativo en ese sector del sur de ciudad.

El hecho sucedió entre la clínica del IMSS y la Fundidora, en donde un galerón con madera y lámina comenzó a arder.

Debido a que el fuego se propagó, las llamas afectaron los techos de varias viviendas, por lo que fue necesario evacuar.

Al lugar arribaron policías municipales, estatales, elementos del Ejército y decenas de Bomberos.

Es preciso señalar que debido al incendio, bomberos evacuaron a personal y pacientes de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).