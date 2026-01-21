Podría haber “variantes” en ratificación del T-MEC: Sheinbaum

Ciudad de México. En medio de las negociaciones que se aproximan para ratificar el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su confianza en su continuación, aunque acotó que podría tener algunos “cambios o variantes”. No obstante, también destacó que el gobierno federal trabaja en la actualización de otros tratados y convenios, entre ellos, con Europa, Brasil, Singapur, Corea y Francia.

“Lo mismo con China, aún cuando nosotros decidimos poner aranceles, hay conversaciones con China porque tenemos un comercio muy amplio y no deseamos cerrarlo, sino sencillamente que sea un comercio justo”, recalcó.

Consultada en su conferencia de prensa diaria sobre las opciones que busca México en materia de comercio, la mandataria dijo que “estamos trabajando en ello, tenemos la firma del convenio, o actualización del tratado comercial con Europa, eso es a mediados de este año, eso ya se negoció” y le resta su aprobación por los respectivos congresos.

Recordó que también visitó recientemente el país el presidente de Brasil, con quién hay acuerdos de entendimiento para fortalecer las alianzas. Mismo caso que se ha buscado con el primer ministro de Singapur, país que tiene inversiones en México, y hay conversaciones con Corea del Sur y con Francia.

Sobre la integración de México con Estados Unidos, consideró que “es muy difícil de romper, porque son cadenas productivas que existen desde hace muchos años. Incluso, frente a la posibilidad de imponer tarifas, como ocurrió, de todas maneras el comercio se sigue dando”.

Por ello, subrayó, “nosotros creemos, porque es para conveniencia de Estados Unidos, que el tratado se va a conservar, a lo mejor hay algunos cambios, pero en la redacción se va a conservar porque es de beneficio mutuo, pero evidentemente tenemos y buscamos relaciones con otras regiones del mundo”.

Como ejemplo de otras vías, apuntó que en febrero vendrá a México una delegación muy grande de empresarios canadienses con interés de invertir.

A pregunta sobre posibles escenarios, como una exclusión de Canadá del Tratado de Comercio o que no continúe el TMEC, explicó que se reúne cada semana con el gabinete económico, y se analizan todos los escenarios para el país.

“Obviamente el objetivo es que salga bien la revisión del Tratado comercial, y en eso se está trabajando. Más que otros escenarios, decir que estamos trabajando todos los días en ello”. Momentos después, insistió: “Tenemos confianza de que, quizá con algunas variaciones, pero que va a segur existiendo este tratado entre México y Estados Unidos”.

La presidenta también fue consultada sobre el mensaje de la Unión Europea de una respuesta firme ante las amenazas del gobierno de Donald Trump.

Frente a ello, consideró que el papel que se debe tener es “que el gobierno siempre esté informando a la gente frente a cualquier circunstancia, y la mayor defensa que tenemos es nuestro pueblo. Y evidentemente un gobierno que está atento a lo que está pasando y que tiene distintas alternativas, y estar informando, si es que así lo vemos, una condición de vulnerabilidad o difícil, pero el pueblo de México ha vivido muchas calamidades y siempre sale adelante. La mejor defensa que tiene México es su pueblo”.

Ante al desarrollo del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, la presidenta Sheinbaum Pardo expuso que la posición que ha presentado México a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, es el desarrollo económico con justicia, con protección al medio ambiente y la importancia de la inversión privada a partir de una visión de justicia y sustentabilidad.

Indicó que las ventas que ofrece México frente a otros países son, “primero el pueblo de México, trabajador, responsable; Segundo, un gobierno reconocido por el pueblo; Tercero, certidumbre, y cuarto, que vemos las inversiones no solo como una forma de crecimiento, sino hoy como una forma de general empleo con bienestar”.

Y por supuesto, agregó, “en términos de exportación, la cercanía con Estados Unidos y la apertura comercial que tenemos con diversos países del mundo”, así como el esquema de integración de cadenas productivas.