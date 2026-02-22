¿Podrás usar WhatsApp si no registras tu celular con tu CURP? Esto debes saber

El proceso de registro obligatorio para vincular líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ya es una realidad y tienes fecha límite para hacerla, pero ¿podrás usar WhatsApp si no la haces? Aquí te explicamos qué pasara con tu aplicación.

En entrevista exclusiva, Abán Román, director general de Planeación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aclaró las dudas más frecuentes sobre este nuevo requisito, la seguridad de tus datos y qué pasará con aplicaciones como WhatsApp.

¿WhatsApp dejará de funcionar sin no haces la vinculación de tu celular con tu CURP?

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios es si podrán o no hacer este registro para seguir mensajeando y hacer llamadas solo con redes Wi-Fi y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Aunque actualmente WhatsApp funciona con normalidad y de forma independiente al servicio de la compañía de telefonía móvil, Abán Román advirtió que esto cambiará pronto.

“Para el caso de WhatsApp, estamos analizando el planteamiento de una nueva regulación… que permita que toda persona que tenga una cuenta de WhatsApp tenga que tener un chip que esté registrado y asociado a su nombre. De otra manera, WhatsApp no va a permitir el uso de su plataforma”, reveló el directivo.

Incluso detalló que la CRT ya se encuentra en conversaciones con META, la empresa detrás de WhatsApp, para firmar un convenio que busca que la plataforma de mensajería se alinee con la estrategia nacional de seguridad.

¿Qué pasará después del 30 de junio?

El objetivo principal de esta medida es combatir delitos como la extorsión y el secuestro virtual, ya que, según datos de la CRT, el 85 por ciento de las 158 millones de líneas móviles en México son anónimas.

Si un usuario decide no realizar la vinculación antes del 30 de junio, las restricciones serán:

Suspensión de la línea: no podrá realizar llamadas ni enviar mensajes SMS.

Sin datos móviles: no habrá conexión a internet a través de la red de la compañía.

Uso limitado: la línea solo servirá para llamadas de emergencia, alertas gubernamentales o comunicación directa con la operadora para realizar el registro.

“Si después de esa fecha no lo realizan, entonces su línea se va a suspender… No va a haber ninguna otra sanción ni para la compañía ni para el usuario, únicamente no va a poder utilizar su línea”, explicó Román.

¿Te pedirán datos biométricos para la vinculación?

Existe temor entre la población sobre la entrega de datos sensibles. Sin embargo, el director de la CRT enfatizó que no se trata de un padrón de biométricos que incluya el registro de huellas dactilares o iris, ni de un registro manejado directamente por el gobierno.

Durante la vinculación se solicita únicamente:

Nombre completo

CURP o identificación oficial

Prueba de vida: un movimiento facial frente a la cámara para evitar fraudes con Inteligencia Artificial.

Sobre la prueba de vida, Abán Román fue claro:

“Lo que no ocurre es que se almacenen esos datos… el sistema verifica que seas la persona que aparece en la identificación, compara tu rostro… y después de eso se borra, no se almacena”.

Por ahora no debes preocuparte por no poder usar tu cuenta de WhatsApp, puesta la aplicación funcionará con normalidad, aunque ten presente que si no haces tu registro antes de la fecha límite tus servicios dados por la compañía que uses no funcionarán.

Con información de Milenio