“Población está segura”, destaca Maru Campos profesionalismo de Protección Civil Estatal

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que, ante las bajas temperaturas y los efectos de la Tercera Tormenta Invernal, la población está segura ya que la Coordinación Estatal de Protección Civil es un equipo muy profesional, dispuesto y generoso en su trabajo para los y las chihuahuenses.

No obstante, la mandataria pidió a la población que no se confíen y procuren salir abrigados de sus hogares, retomando recomendaciones básicas como el utilizar cubrebocas en caso de estar enfermos, así como cubrirse al toser y/o estornudar.

Asimismo, recordó que los planteles educativos permanecerán cerrados durante hoy y mañana, a la espera de que lo consideren las autoridades para los próximos días.

Maru Campos mencionó que durante el fin de semana se registró un apagón de electricidad en la región de Guadalupe y Calvo para lo cual, estuvo en contacto con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como con la Guardia Nacional quien abrió camino al personal que acudió a reestablecer la energía.