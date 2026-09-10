Pierde el control tras choque y termina en estacionamiento de Radiorama

Un aparatoso percance vial se registró sobre el canal, a la altura de la avenida Universidad, donde una camioneta de reparto terminó proyectada hacia el estacionamiento de las instalaciones de Radiorama tras verse involucrada en un choque por alcance.

En el accidente participaron una Toyota Hilux color gris, propiedad de la empresa minera Río Tinto, y una Peugeot Partner blanca, utilizada como unidad de reparto.

Según los primeros reportes, ambas camionetas circulaban de oeste a este. Al encontrarse en las inmediaciones de la avenida Universidad, el conductor de la Peugeot Partner intentó cambiar de los carriles centrales hacia el derecho, momento en que se produjo el impacto contra la parte posterior de la Toyota Hilux.

Tras el choque, la camioneta de reparto perdió el control y salió de su trayectoria hasta terminar contra el área de estacionamiento de Radiorama, mientras que la unidad de Río Tinto quedó con daños menores en la parte trasera.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para abanderar el lugar, tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas de consideración derivado del percance.