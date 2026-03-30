Piden diputados al Gobierno Federal que excluya a Chihuahua del pago de agua a EU

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron la solicitud a la titular del Gobierno Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a que excluya a Chihuahua de los estados que entregarán agua a Estados Unidos como resarcimiento por lo no entregado en los últimos cinco años en atención al tratado de 1944.

Este punto de acuerdo, fue presentado por el diputado Arturo Zubía Fernández del PAN, quien mencionó que Chihuahua vive una sequía extrema, constante falta de apoyo al campo mexicano, falta de recursos en las zonas de riego y escases del vital líquido que ha lacerado y lastimado a la producción y comercialización de productos del campo.

“Chihuahua no puede seguir siendo víctima del latrocinio de agua…ya no podemos entregar más líquido, puesto que este líquido es de nosotros, de nuestros hijos y de las generaciones futuras; no se entregará agua que comprometa el desarrollo de nuestras comunidades”, determinó el legislador.

Recordó que el tratado de aguas de 1944, establece una serie de puntos específicos, tales como la entrega de agua en periodos de cinco años, la entrega de agua que México debe realizar del Río Bravo a Estados Unidos, y Estados Unidos del Río Colorado a México.

Señaló que este tratado no se ha podido cumplir en los últimos cinco años no porque no existiese voluntad ni buena fe, sino porque México, en sus estados del norte como Chihuahua, enfrenta una gran sequía histórica que genera una escasez de recursos hídricos.

“No es posible entregar el agua que no se tiene: la presidenta de la República ha sido clara con el país vecino en que no se entregará el agua destinada al consumo humano ni el riego agrícola. Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León entregarán una cuota compensatoria para resarcir los volúmenes de agua comprometidos, pero, sin perjudicar a la población”, afirmó.

Por último, dijo que, en días recientes, el director de CONAGUA en Chihuahua, Román Alcantar, confirmó que existe una preocupación por el envío de agua a Estados Unidos. A pesar de mencionar que el ciclo agrícola está garantizado y que se respetará el riego a productores, la incertidumbre no se subsana y la inquietud de productores continúa.

“La Boquilla y Las Vírgenes se encuentran en peligro y se compromete la estabilidad de los productores locales. El agua para uso humano y agrícola de nuestra comunidad debe de seguirse protegiendo y salvaguardando”, finalizó.