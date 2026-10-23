Piden desalojar zonas de riesgo en Veracruz ante desfogue de la presa Canseco

Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades

El Gobierno de Veracruz pidió desalojar las zonas cercanas a los ríos en los municipios de Catemaco y San Andrés Tuxtla, ante el incremento de los niveles de agua por el desfogue controlado de la presa Canseco.

La Coordinación Nacional de Protección Civil replicó el aviso y exhortó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades estatales y trasladarse a los albergues habilitados en caso de ser necesario.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, las puertas de la presa, ubicada en el municipio de Catemaco, fueron abiertas a las 14:00 horas de este jueves, debido al aumento de los niveles de agua provocado por las lluvias asociadas al frente frío número 2.

Las autoridades advirtieron que la operación incrementará las corrientes de los cuerpos de agua en la zona, por lo que solicitaron a los habitantes de las áreas de riesgo atender las recomendaciones oficiales y evitar permanecer cerca de los ríos.

Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades mientras se desarrollan las acciones preventivas.