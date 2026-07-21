Pide PRI Estatal rescatar al campo chihuahuense y modernizar la red eléctrica de Chihuahua

Durante la gira estatal del programa Defensores de Chihuahua, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Álex Domínguez, informó que en los recorridos por los distintos municipios ha sostenido encuentros con productores, ganaderos, empresarios y ciudadanos, quienes coinciden en que el campo chihuahuense ha sido abandonado por el Gobierno Federal.

El dirigente priista señaló que uno de los reclamos más recurrentes es la desaparición de programas y apoyos que durante años permitieron fortalecer la actividad agrícola y brindar certidumbre a miles de familias que dependen del campo.

“Hoy los productores enfrentan solos los desafíos del clima, los altos costos de producción y la falta de respaldo institucional. La mal llamada Cuarta Transformación eliminó programas fundamentales que impulsaban el desarrollo del campo, dejando en el abandono a uno de los sectores más importantes para la economía de Chihuahua”, expresó.

El legislador priísta advirtió que, además de la falta de apoyos, existe otra problemática que está golpeando severamente a los productores, a la industria y a la población en general: las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica.

Indicó que los apagones y las interrupciones del servicio afectan el funcionamiento de pozos agrícolas, sistemas de riego, procesos industriales, comercios y hogares, generando pérdidas económicas y afectaciones a la productividad.

Por ello, hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que destinen los recursos necesarios a la modernización de la infraestructura eléctrica en Chihuahua.

“No basta con decir que la CFE es una empresa de clase mundial; es indispensable demostrarlo con inversiones, mantenimiento y una red eléctrica eficiente que garantice un servicio confiable para las familias, los productores y el sector productivo del estado”, subrayó.

Finalmente, Alex Domínguez afirmó que el PRI continuará recorriendo los municipios de Chihuahua para escuchar a la ciudadanía y construir propuestas que atiendan las necesidades reales de los diferentes sectores productivos, particularmente de quienes hoy enfrentan el abandono gubernamental y requieren soluciones inmediatas.