Daniela Álvarez reta a funcionarios del IMSS Chihuahua a un “tiro limpio”; afirma que quienes mienten son ellos

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, retó a funcionarios del IMSS Chihuahua “a un tiro limpio” para demostrar quiénes mienten, si los panistas en denunciar las “pésimas condiciones” en que se encurta ese sistema de salud, o los funcionarios que niegan dicha situación.

“Ellos preparan un set en donde leen lo que les dictan desde el centro del país. Nosotros estamos recorriendo los municipios, las calles, escuchando a la gente, atendiendo las gestiones, atendiendo al personal del IMSS, y no es justo y no se vale que desde la comodidad de un set, en donde únicamente salen a leer lo que se les dicta, estén haciendo esos señalamientos que, por supuesto, no vamos a permitir”, dijo Álvarez Hernández.

La dirigente panista argumentó que “en ningún momento estamos mintiendo. ¿Entonces, quieren continuar con esta discusión? Que decimos, encantados, pero que muestren la cara, porque no se vale que no se les pueda cuestionar, que no se les pueda preguntar y que no se pueda presentar la versión nuestra de las gestiones que llevamos años realizando”.

Por lo que aplaudió que ante lo que está haciendo el PAN de denunciar las condiciones en el IMSS, los funcionarios “hayan salido de sus ratoneras”.