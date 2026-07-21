Olson se registra para buscar la candidatura del PAN por la Alcaldía de Chihuahua capital

El diputado Carlos Olson anunció su registro para participar en el proceso interno del Partido Acción Nacional con el objetivo de buscar la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua, decisión que, afirmó, nace del compromiso que ha mantenido con la ciudad durante más de tres décadas de militancia panista.

“Desde que se abrió el proceso de registro, tomé la decisión de inscribirme para buscar la alcaldía de Chihuahua de la mano del partido en el que he militado durante más de 30 años”, expresó.

Olson señaló que su proyecto está basado en la confianza en la gente de Chihuahua y en la convicción de que los gobiernos del PAN han dado resultados para las familias.

“Le apuesto a Chihuahua porque creo en su gente. Le apuesto al PAN porque creo en los gobiernos que dan resultados. Le apuesto a las familias, a la seguridad de nuestras calles, a las oportunidades para quienes trabajan todos los días y a una economía que permita salir adelante”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a cuidar el rumbo del estado y de la capital.

“No podemos permitir que Morena ponga en riesgo lo que juntos hemos construido. Es momento de defender lo bueno y seguir construyendo un mejor futuro para Chihuahua”, concluyó.