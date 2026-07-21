Chihuahua capital incrementa 5.8% flujo de pasajeros aéreos durante 1er semestre

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICsp) dio a conocer que Chihuahua capital registró 950 mil 873 pasajeros aéreos, esto reporta un incremento del 5.8% durante el primer semestre a comparación del 2025.

En contraste, Ciudad Juárez reportó una disminución de -2.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el primer semestre de 2026, el estado de Chihuahua registró un total de 1,942,991 pasajeros aéreos, lo que representó un aumento de 1.2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Chihuahua es la cuarta ciudad con mayor tráfico aéreo en el norte del país, y se posiciona como destino de negocios.