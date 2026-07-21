“Ante la crisis en el IMSS, el doctor de México es el Dr. Simi”, denuncian panistas que personal de salud ha sido amedrentado

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, la dirigente estatal Daniela Álvarez y las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, volvieron a denunciar la crisis que enfrentan los derechohabientes del IMSS, tan es así, que afirmaron que ante el “pésimo servicio” por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, “el doctor de México es el Dr. Simi”.

Además, tanto Chávez Madrid como Daniela Álvarez, aseguraron que los funcionarios del IMSS son los que mienten y que incluso personal de salud, desde médicos y enfermeros, han sido amedrentados para que no revelen las condiciones de trabajo en las que se encuentran.

“Ante el colapso del sistema de salud, el PAN está buscando alternativas, pero estas alternativas Morena las vota en contra. Ya no tienen dinero y no saben administrar. Ante la crisis en el IMSS, el doctor de México es el Dr. Simi”, declaró Alfredo Chávez.

“El personal de salud ha sido amedrentado, amenazado para que no declararen. Porque en este régimen también se amenazan los trabajadores de la salud y se amenaza para que no se hable de la realidad que ellos sufren, y entonces el amparo también se está pensando para que puedan ser los doctores, las doctoras, el personal, enfermeros y enfermeras que exijan a la autoridad que se les dé lo mínimo y dispensable para trabajar. Se nos ha acercado una gran cantidad de personal de salud denunciando que han sido amedrentados para callar la realidad. El PAN está aquí no para hacer grilla electorera del tema, para hacer realidad una necesidad urgente que es la construcción de un hospital y el mejoramiento de los universitarios en Chihuahua capital en el estado y sobre todo en el Hospital Morelos”, explicó Alfredo Chávez.

Asimismo, el coordinador de la bancada panista en el Poder Legislativo local, recalcó que los funcionarios del IMSS en Chihuahua “mienten”, mientras que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, insistió en que “seremos implacables” en denunciar el pésimo servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto luego de informar que enviarán un pliego petitorio al director general Zoé Robledo y al delegado Julio Mercado Castruita.