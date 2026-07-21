Viviendas y baldíos concentran la mayoría de los homicidios durante julio; repuntan los casos

El comisario de seguridad Pública Municipal, Julio Salas, reportó que tras sostener reunión con la Mesa Regional de Seguridad al corte al 19 de julio de 2026, en la capital se contabilizan 19 carpetas de investigación por homicidio doloso y 22 víctimas, de las cuales 19 son hombres y tres mujeres, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la presentación de indicadores se detalló que nueve de las víctimas (45 por ciento) fallecieron por agresiones con arma de fuego. Además, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reportó la detención de siete personas relacionadas con este delito.

En cuanto a los lugares donde ocurrieron los homicidios, la estadística señala que ocho víctimas fueron localizadas en viviendas, siete en la vía pública, dos en brechas y una en cada uno de los siguientes sitios: carretera, tapia y lote baldío, lo que refleja que los domicilios particulares continúan siendo el principal escenario de estos hechos violentos.

La Mesa Regional de Seguridad también presentó un comparativo mensual que muestra 20 víctimas de homicidio en julio de 2026, frente a 14 registradas en junio de este año y 18 en julio de 2025. Asimismo, el acumulado anual pasó de 194 víctimas en 2025 a 167 en 2026, lo que representa una disminución del 14 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, aunque las autoridades reconocieron el repunte registrado durante el presente mes.