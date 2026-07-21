No se apoyarán aspiraciones políticas, la instrucción es hacer el trabajo de la Secretaría: Carrillo

Jesús Salvador Carrillo Castillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común aseguró que no se permitirá que personal de la dependencia se opere ningún tipo de campaña para beneficiar a quienes aspiran ocupar alguna candidatura en las elecciones del 2027.

Señaló que la instrucción que recibió de la gobernadora Maru Campos es de continuar impulsando programas como NutriChihuahua por lo que, aseguró que no existe tiempo para distraerse en intereses personales: “Digamos que cuando uno está ocupado en sus asuntos, no le llegan malos pensamientos. Entonces, aquí la instrucción es muy clara, hay que hacer el trabajo de la Secretaría”.

El secretario aclaró que en Desarrollo Humano y Bien Común no se dejará de apoyar a ninguna persona en lo que respeta a los programas sociales y reiteró que las cuestiones políticas es un tema que no les compete: “Yo precisamente llego con la instrucción muy explícita de consolidar los programas estratégicos de la gobernadora, en particular el tema de los comedores comunitarios que esperamos poder abrir más este año, que podemos que podamos multiplicar las raciones alimenticias que le proporcionamos a la población”.

Agregó que en caso de detectarse que algún integrante de la Secretaría pretende beneficiar o perjudicar a algún aspirante político, deberá sujetarse a las disposiciones legales.