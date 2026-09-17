¡Recuerda! Habrá carriles fuera de servicio en la Teófilo Borunda en sentido Centro-Reliz por obras de Gaza

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, reitera la alerta vial por carriles fuera de servicio de la avenida Teófilo Borunda a la altura del periférico de la Juventud debido a los próximos trabajos de instalación de la estructura del soporte norte de la Gaza de Incorporación de la avenida Teófilo Borunda y periférico de la Juventud.

Las modificaciones en la circulación se llevarán a cabo a partir del sábado 19 de septiembre, con una duración aproximada de seis semanas, viéndose afectada únicamente la zona en el sentido Centro-Reliz. Cabe señalar que el sentido contrario de la avenida Teófilo Borunda se mantendrá con la circulación normal.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de trabajadores, peatones y conductores durante la ejecución de los trabajos se recomienda:

– Evitar la zona de obra

– Seguir el señalamiento preventivo

– Tomar precauciones y anticipar 20 minutos la salida

Si se circula por la avenida Teófilo Borunda de la zona Centro hacia el Reliz se deberá tomar la rampa de acceso a la lateral del periférico de la Juventud, a la altura de Vialidad y Tránsito para continuar de manera fluida hasta la intersección con el boulevard Ortiz Mena para retornar al periférico y posteriormente utilizar la rampa de descenso que permite reincorporarse al Teófilo Borunda.

Si se transita por avenida Silvestre Terrazas y se dirige a la lateral del periférico de la Juventud para tomar carriles centrales rumbo al norte, se deberá continuar hasta la avenida Teófilo Borunda y subir por avenida Politécnico Nacional o al boulevard Ortiz Mena.

Si se viaja por avenida Teófilo Borunda y se dirige hacia la salida a Cuauhtémoc, avenida Silvestre Terrazas, avenida Zarco o las colonias Cerro de la Cruz, Los Pinos y Margarita Maza de Juárez se puede tomar la calle 28 con rumbo a la avenida Zarco.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y el apoyo de la ciudadanía durante la realización de los trabajos, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.