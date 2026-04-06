Pide Hacienda que Federación ponga “manos a la obra”, protesta en casetas afecta ingresos del Estado

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez indicó que la manifestación que se inició este lunes por parte de transportistas y agricultores genera afectación en la recaudación pública por lo que hizo un llamado para que las autoridades correspondientes pongan manos a la obra y atiendan las demandas que están realizando.

“Evidentemente hay afectación a los ingresos públicos a través de esta manifestación y hacemos un llamado a que las autoridades correspondientes que son las responsables de atender las demandas que están exigiendo, pues que pongan manos a la obra, que a atiendan la situación porque finalmente es una afectación no solamente a los ingresos del gobierno, sino a la ciudadanía en general, porque puede haber muchas impactos y muchas naturalezas”.

Al corte de las 12:00 horas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó presencia de manifestantes en el kilómetro 20 de la carretera a Ciudad Juárez, a la altura de la rotonda mientras que en la caseta a Sacramento se levantaron las plumillas para que la población pase sin pagar cuota de peaje.