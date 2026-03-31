Pide GPMorena retirar dictamen de la terna para la CEDH; una de las integrantes es inelegible, afirman

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado pidió bajar del orden del día la votación del dictamen para elegir a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pues argumenta que una de las integrantes de la terna incumple con los requisitos y por tanto la hace inelegible.

Se trata de Ada Miriam Aguilera, quien tras el proceso de selección resultó ser la mejor calificada de la terna, con un 99.66 por ciento.

Y es que según declaró la diputada María Antonieta Pérez, “la elección de la terna que se pretende presentar puede ser inelegible. Hay implicaciones legales en esa omisión, y ese vínculo político con el PAN no es algo menor”.

“Una asistencia con fecha 31 de julio de 2019, en donde, en la página 5, en la cláusula tercera, se le reconoce a Ada Miriam Aguilera Mercado como representante del Partido Acción Nacional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En segundo lugar, se menciona en este correo que la maestra Ada Miriam Aguilera fue omisa en poner esa información en su currículum. Si vamos al currículum de la doctora, que es público también, vemos en datos, con el punto 4, donde dice Secretaría Jurídica, y pone un periodo, pero no menciona de qué partido”, narró María Antonieta Pérez.

Por ese motivo, el coordinador de la bancada morenista y el resto de sus integrantes, con excepción de Rosana Díaz, estuvieron presentes en este anuncio y acordaron presentar una moción antes de que el dictamen sea presentado en el Pleno, en el que pedirán que sea retirado y devuelto a la Junta de Coordinación Política para su posterior análisis, pues insisten que el proceso debería volverse a realizar.