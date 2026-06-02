Fortalece Coespris sus servicios con certificación ISO 9001:2015

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) obtuvo la certificación en la Norma ISO 9001:2015, reconocimiento internacional que avala la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad enfocado en la mejora continua y la eficiencia de los servicios.

La acreditación es resultado del trabajo coordinado entre las distintas áreas de la dependencia, que participaron en la revisión y actualización de procesos internos para fortalecer la atención a la ciudadanía y los mecanismos de operación y evaluación.

Como parte de este proceso, se consolidaron esquemas de control y seguimiento, además de reforzar la colaboración interna y el cumplimiento de objetivos institucionales.

La certificación acredita que la Coespris opera bajo estándares internacionales de calidad, con procesos definidos en materia de dirección, prestación de servicios, apoyo y evaluación, para garantizar una gestión más eficiente y transparente.