Movimiento Ciudadano, PT y Partido Verde impulsan reforma electoral conjunta

Los diputados Francisco Adrián Sánchez Villegas y Alma Yesenia Portillo Lerma, de Movimiento Ciudadano, Irlanda Dominique Márquez Nolasco representante parlamentaria del Partido del Trabajo a través de la Dirigente Estatal Tania Aguilar Gil, Octavio Javier Borunda Quevedo, representante parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y América Victoria Aguilar Gil, presentaron ante el Congreso de Chihuahua una iniciativa de reforma electoral para adecuar la integración de los Cabildos de Chihuahua garantizando una representación más eficiente, proporcional y funcional en los gobiernos municipales.

La propuesta plantea armonizar la legislación estatal con la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que los Ayuntamientos deberán integrarse con una Presidencia Municipal, una Sindicatura y hasta quince Regidurías.

Con esta reforma se ajustará la integración de aquellos municipios que actualmente exceden dicho límite constitucional.

Asimismo, la iniciativa incorpora mecanismos para fortalecer la voluntad ciudadana expresada en las urnas, permitiendo que quienes encabecen candidaturas a alcaldías puedan representar a sus electores como regidores en los Cabildos, en caso de no obtener el triunfo.

Es decir que la persona candidata a la Presidencia Municipal y su suplente puedan integrar la primera fórmula de la lista de Regidurías por el principio de representación proporcional.

Los legisladores promoventes señalaron que esta medida brinda mayor certeza jurídica al proceso electoral, fortalece la pluralidad en los Ayuntamientos y garantiza reglas claras para la integración de los órganos de gobierno municipal.

Los promoventes destacaron que el objetivo central es construir Cabildos más eficientes, funcionales y representativos, respetando los principios de legalidad, certeza y representación democrática establecidos en la Constitución.

Asimismo, anunciaron que presentarán más iniciativas en materia electoral en los siguientes días.