Sin noticias de USDA sobre reapertura a exportación ganadera, frustración de productores por nuevos casos

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz señaló que ante el surgimiento de más casos de gusano barrenador en diversas partes del país, comienza a surgir frustración entre algunos productores que están a la espera de que se reanude la exportación ganadera.

No obstante, reiteró que en Chihuahua se mantiene el blindaje sanitario pues ya existen registros de miasis en entidades del norte como Coahuila y Tamaulipas, además de casos en vida silvestre y en humanos.

Mencionó que la semana pasada hubo una reunión binacional de la Confederación Nacional Ganadera en la Ciudad de México en donde se presentaron reportes sobre la condición ganadera: “al igual como vamos nosotros una vez al año a Estados Unidos a revisar estos temas de sanidad, en este mes de mayo se hace aquí en México”.

“El tema de la prevención es lo importante, checar la movilización, estar revisando siempre a los animales y las personas que no tengamos heridas y que no haya este tipo de riesgo en donde hay este tipo de plaga y todo como cualquier enfermedad siempre la prevención es mejor”.