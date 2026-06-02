Escucha y atiende Carla Rivas a familias de la colonia UP; refuerza gestiones en seguridad y vigilancia

Como parte de su trabajo permanente en las colonias, la diputada del Distrito 16, Carla Rivas, sostuvo una reunión con familias de la colonia UP, donde compartió una convivencia para dialogar sobre las principales necesidades del sector y dar seguimiento a diversas gestiones comunitarias.

Durante el encuentro, las familias expusieron inquietudes relacionadas principalmente con temas de vigilancia, seguridad pública y prevención del delito, áreas que consideraron importantes para seguir fortaleciendo la tranquilidad de quienes habitan la colonia.

La legisladora escuchó de manera directa cada una de las peticiones, reiterando su compromiso de continuar trabajando de la mano con las autoridades correspondientes para gestionar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los vecinos.

“Estos espacios nos permiten mantener una comunicación cercana con las familias, conocer de primera mano sus necesidades y trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficien a la comunidad”, expresó Carla Rivas.

Las vecinas agradecieron la disposición de la diputada para escucharlas, así como su constante presencia en las colonias y la atención que brinda a las necesidades de la ciudadanía, reconociendo su cercanía y compromiso con las familias del Distrito 16.