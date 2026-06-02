Pasará 30 años en prisión por asesinar a su padre en Cd. Juárez

• Hechos se registraron en 2024

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión, dictada en contra de Sergio Alonso S. D., por el delito de homicidio agravado y calificado que cometió a su padre biológico, en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público, presentó pruebas contundentes para demostrar que el 06 de octubre del 2024, el ahora sentenciado golpeó con un objeto contundente a su padre Joaquín S. B., al interior de un domicilio de la calle Hacienda Apodaca del fraccionamiento Sierra Vista.

Derivado de las lesiones, la víctima falleció días después en un hospital de la localidad, siendo la causa de muerte contusión profunda de tórax y abdomen.

Sergio Alonso S. D., fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada el 19 de octubre de 2024.

El Juez conocedor de la causa penal, dictó la pena privativa de la libertad que purgará el sentenciado en el CERESO número tres, además, tendrá que hacer el pago correspondiente a la reparación del daño.