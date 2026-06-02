Obtienen sentencia de 18 años contra extorsionador que se hacía pasar por policía en Chihuahua

• En abril de 2024, junto con otro sujeto, amenazaron a su víctima mostrándoles insignias para amedrentarla y obtener dinero a cambio de “no detenerlo”

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de David Luciano C. P., a quien el Tribunal de Enjuiciamiento, le impuso una pena privativa de libertad de 18 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño por $48,000.00 pesos, por lo cual compurgará la pena en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno.

Lo anterior, tras haber acreditado su plena responsabilidad y participación en el delito de extorsión agravada.

Este resultado se obtuvo una vez que fuera desahogada la prueba ofertada por parte de la representación social, en donde una Juez de Enjuiciamiento determinó que se encontraba plenamente acreditada responsabilidad y participación del ahora sentenciado en el hecho delictivo.

Del cual se desprende que, el día 08 de abril del 2024, aproximadamente a las 20:30 horas, en las inmediaciones de la plaza Saucito, ubicada en Avenida de la Juventud y Avenida Francisco Villa, en la ciudad de Chihuahua, el sentenciado junto con diverso sujeto, se hicieron pasar por agentes de la Policía Municipal, quienes portaban insignias de identificación y accesorios de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública.

Aprovechándose del temor y de la situación de intimidación en perjuicio de la víctima, la obligaron a que les entregara la cantidad de $6,000.00 pesos en efectivo y diversa mercancía en especie con un valor aproximado de $40,000.00 pesos m.n., a cambio de “no detenerlo y privarlo de su libertad”

Posteriormente, los días 09 y 10 de abril continuaron las intimidaciones por parte del sentenciado en contra de la víctima a través de mensajes y llamadas telefónicas, en donde le exigían una cuota a cambio de no privarlo de su libertad, todo lo cual quedó debidamente demostrado para obtener la sentencia condenatoria.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.