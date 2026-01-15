Pide De la Peña protegerse ante llegada de nuevo frente frío

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que en las próximas horas se pronostica la entrada del frente frío 28, con lo que podría presentarse un descenso en las temperaturas de la entidad.

En este sentido, recordó que dentro de las recomendaciones está el abrigarse bien, poner atención a la salud de adultos mayores y menores de edad, así como revisar los equipos de calefacción y mantener las viviendas ventiladas para evitar accidentes o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Cabe señalar que, según la Coordinación Estatal de Protección Civil, para mañana viernes se prevé el ingreso del frentre frío 29, con lo cual, las temperaturas esperadas son (máx/min °C): Chihuahua 20/5, Juárez 18/2, Janos 19/-1, Madera 15/-2, Temósachi 17/-4, Cuauhtémoc 18/1, Ojinaga 21/4, Delicias 22/4, Camargo 22/3, Jiménez 22/3, Parral 21/4, Creel 15/-2, Chínipas 30/13, Guachochi 15/-1, El Vergel 14/-3.