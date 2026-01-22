Pide CMIC a SICT contemplar a constructoras chihuahuenses en “Mega Bachetón 2026”

Juan Carlos Montaño, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) comentó que esperan una participación de empresas chihuahuenses en el programa “Mega Bachetón 2026” que anunció el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), para trabajar el mantenimiento carretero en el estado.

“Son buenas noticias, porque nosotros esperamos que nuestros afiliados entren en ese programa y los ejecuten al menos aquí en el estado de Chihuahua, o si se puede dar la oportunidad de trabajar en otros estados, pues también, es importante”, comentó.

Reitera que las carreteras del estado requieren un mantenimiento constante, asegura que se le ha dado la oportunidad a empresas chihuahuenses de trabajar en licitaciones para estos proyectos desde el año pasado.

Ayer se anunció este programa el cual consta de repavimentación y bacheo en 18 mil kilómetros de carreteras federales libres de peaje del país con una inversión de 50 mil millones de pesos y estarán arrancando próximamente, por lo cual el sector de la construcción está listo para participar.