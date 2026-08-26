Licencia de Rocha Moya podría ser premeditada por polémica de Andy López, Morena todos los días tiene un escándalo diferente

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que todos los días Morena tiene un escándalo diferente, derivado de la inconsistencia de las personas que se agrupan en dicho partido.

Ello en relación al regreso y salida de Rubén Rocha Moya, quien el pasado viernes retomó la gubernatura de Sinaloa y el sábado solicitó nuevamente licencia al cargo por tiempo indefinido, luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De la Peña consideró que el suceso podría haber sido premetido ya que ocurrió cuando la polémica con Andrés López Beltrán estaba en su punto más alto, ante la cancelación de la visa por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Evidentemente es una burla para los mexicanos que un tipo que está acusado de tener vínculos claros, vínculos con el crimen organizado, simplemente pretende entrar y salir de la gubernatura como si esto fuera un tema menor”, agregó el secretario general.