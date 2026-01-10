Personal del Poder Judicial de Chihuahua se capacitó en Mejora, Eficiencia, y Calidad del Servicio Público

Se concluyeron más de 128 horas, en cursos impartidos por la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), para su desarrollo profesional y personal.



”El Poder Judicial del Estado de Chihuahua ha demostrado un firme compromiso con la excelencia y la mejora continua de su equipo humano, invirtiendo de manera significativa en la formación de su personal. Durante el año pasado, las y los servidores públicos del Poder Judicial dedicaron más de 128 horas a cursos de capacitación especializados, una iniciativa fundamental para fortalecer tanto sus habilidades técnicas como su bienestar emocional.

Esta extensa jornada de formación fue implementada por la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), respondiendo a las necesidades estratégicas identificadas por el área de Recursos Humanos de la institución. Los ocho cursos impartidos se enfocaron en áreas cruciales que impactan directamente la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía, abarcando desde el desarrollo de habilidades clave hasta el fomento de un entorno laboral positivo.

Entre las áreas estratégicas cubiertas se encuentran el fortalecimiento del liderazgo y la capacidad de gestión, con cursos como Trabajo en Equipo y Liderazgo , Gestión del Tiempo y Productividad y Habilidades Analíticas. Para optimizar la interacción directa con el público, se brindó capacitación en Atención al Público, asegurando un trato más empático y profesional.

Además, reconociendo la importancia de la salud integral, una parte sustancial de la capacitación se centró en el bienestar emocional y organizacional, incluyendo temas como Primeros Auxilios Psicológicos , Inteligencia Emocional y el fomento de Entornos Positivos de Trabajo.

Con esta dedicación a la formación continua, el Poder Judicial del Estado, en colaboración con la Universidad Politécnica de Chihuahua, reitera su compromiso de promover la innovación y el desarrollo integral de su capital humano, garantizando que el personal posea las herramientas y el conocimiento necesario para brindar un servicio público de la más alta calidad a todas y todos los ciudadanos de Chihuahua.