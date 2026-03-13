Persiste mala calidad del aire en la capital

La calidad del aire en la ciudad de Chihuahua continúa este viernes 13 de marzo con indicador naranja (calidad mala), según el sitio oficial del Gobierno del Estado (https://calidaddelaire.chihuahua.gob.mx/).

La clasificación del riesgo es alto en tanto que, existe probabilidad de disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas, así como el incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, adultos mayores, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores).

Ademas, representa un riesgo para personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardíacas (angina de pecho) con un aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

Al respecto, la recomendación que ofrece el sitio, particularmente para grupos sensibles es evitar las actividades físicas (tanto moderadas como vigorosas) al aire libre mientras que para la población en general se pide reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.