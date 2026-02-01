Perforan línea de gas natural durante obras de puente en la salida a Aldama y provocan fuga

Una fuga de gas se registró la tarde noche de este domingo, luego de que trabajadores de una empresa que brinda servicios al Municipio de Chihuahua en las obras de construcción del puente que se ubica en la salida a Aldama.

Se trata de trabajadores de la empresa ISEA, mismos que al realizar obras de perforación, rompieron una línea de gas natural.

Debido a ello se registró una fuga de gas a la altura de la calle 133 de la colonia Valles de Chihuahua, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, también arribaron elementos de Policía Vial y de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en las labores de dirigir el tráfico vehicular.