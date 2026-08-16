“Pepín” López Obrador asegura que EU quiere desprestigiar a AMLO con retiro de visa a “Andy”

José Ramiro Pepín López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, argumentó que Estados Unidos busca desprestigiar a su hermano, el expresidnete Andrés Manuel López Obrador, con la cancelación de la visa de Andy López Beltrán.

“Realmente lo que quieren es, al que quieren no es al chico (Andy), sino al grande (AMLO), nada más que lo están pensando los vecinos”, señaló.

“Yo creo que es un asunto político, no tiene nada que ver con otro tema”, puntualizó el hermano del expresidente López Obrador.

“Es el desprestigio que creen ellos (los EE.UU.) que logran hacer daño a los ciudadanos que están luchando para que en este país, al pueblo de México, le vaya mejor”, apuntó.

A través de una carta dirigida al presidente de EE.UU., Donald Trump, el político Andrés Manuel Andy López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), informó que el Gobierno de aquel país le canceló la visa para ingresar a su territorio.

En un carta fechada este 13 de agosto en Teapa, Tabasco, Andy López Beltrán aseguró que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.

En el texto, el político tabasqueño consideró que tal decisión es de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”.

Y aseguró que ambos funcionarios estadounidenses “no cuentan con ninguna prueba” en su contra “acerca de algún acto inmoral o delictivo”, y que el retiro de la visa es una represalia contra países, gobiernos y políticos que “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

Con información de López-Dóriga Digital