Paul Walker podría regresar a ‘Fast Forever’ con ayuda de la IA, dice su hermano

Paul Walker podría regresar de manera póstuma como Brian O’Conner en Fast Forever, la película que cerrará la saga de Rápidos y Furiosos, gracias a herramientas de Inteligencia Artificial y material inédito del actor. La posibilidad fue planteada por Cody Walker, hermano menor de Paul, quien habló recientemente sobre el futuro del personaje.

Sin embargo, Cody no confirmó que el personaje de Brian vaya a aparecer en la película. Explicó que, con la tecnología disponible actualmente y los años de material que existe de Paul, sería posible crear una nueva aparición digital del personaje, por lo que dejó la posibilidad abierta.

Cody Walker no quiere volver a ser doble de Paul

Cody Walker conoce de primera mano el proceso para llevar nuevamente a Paul Walker a la pantalla. Después de la muerte del actor, él y su hermano Caleb participaron en la conclusión de Furious 7, que todavía estaba en producción.

Ambos funcionaron como dobles de cuerpo para las escenas que Paul no pudo completar. El equipo de efectos visuales combinó esas interpretaciones con imágenes previamente filmadas de Walker y recreaciones digitales de su cara. Mientras que el actor John Brotherton también participó como doble en algunas secuencias.

El trabajo de Weta Digital incluyó cientos de tomas para reconstruir la presencia de Walker. La compañía utilizó escaneos de Cody y Caleb, material de archivo y tecnología de efectos visuales para reproducir al actor como Brian O’Conner.

Por eso, Cody sabe que una nueva aparición sería técnicamente posible, pero dejó claro en una entrevista con Entertainment Weekly que no quiere volver a desempeñar el papel de doble de su hermano.

Su postura es que cualquier decisión sobre utilizar nuevamente la imagen de Paul debería considerar primero a Meadow Walker, hija del actor.

Paul Walker regresó a ‘Rápidos y Furiosos’ después de su muerte

La posibilidad de utilizar Inteligencia Artificial no sería, en realidad, la primera vez que Paul Walker aparece en la saga después de su muerte.

Su última película fue Furious 7, estrenada en 2015, donde los realizadores utilizaron una combinación de material que el actor había filmado antes de morir, dobles físicos y efectos digitales para completar la historia de Brian.

La despedida del personaje fue construida de manera que Brian no muriera dentro de la historia. En lugar de eso, el personaje se separó de Dominic Toretto y del resto del grupo para dedicarse a su familia. Cody considera que ese cierre fue adecuado y que no sería necesario modificarlo.

‘Fast Forever’ prepara el regreso de Brian O’Conner

La posibilidad de recuperar a Brian no surgió únicamente de los comentarios de Cody Walker. Vin Diesel ya había señalado que quería reunir nuevamente a Dominic Toretto y Brian O’Conner en la película final de la franquicia.

Durante la celebración por los 25 años de The Fast and the Furious, Diesel explicó que uno de sus objetivos para el desenlace era reunir a los dos personajes.

Entertaniment Weekly reportó que Fast Forever tiene previsto comenzar producción en diciembre de 2026 y llegar a los cines el 17 de marzo de 2028.

La película será la undécima entrega principal de la saga y continuará la historia planteada en Fast X, estrenada en 2023.

El proyecto busca además regresar a Los Ángeles y recuperar parte del concepto de carreras callejeras que marcó el inicio de la franquicia.

Con información de Quién