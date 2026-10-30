Asesinan a mujer a bordo de vehículo de plataforma en Quintas Carolinas

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado luego de que dos sujetos armados dispararan contra un vehículo Ford Figo de color blanco, en el cruce de las calles Sky Quinta San Vicente y lateral Homero, en la colonia Quintas Carolinas. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron a pie y abrieron fuego contra la unidad.

La víctima quedó sin vida en el asiento posterior del automóvil, el cual presuntamente era utilizado para brindar servicio de transporte mediante una plataforma digital. En tanto, el conductor, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, resultó lesionado durante el ataque.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar y trasladaron al conductor a un hospital cercano para recibir atención médica. El hecho generó una movilización de corporaciones policiacas, cuyos elementos se encargaron de asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.