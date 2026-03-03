Pasó reducción de jornada laboral, pero con traición de Morena: Alma Portillo

La diputada parralense Alma Portillo calificó como positiva la aprobación en el Congreso del Estado de Chihuahua de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Señaló que desde Movimiento Ciudadano se impulsó firmemente la inclusión de dos días de descanso obligatorio y la aplicación inmediata de la medida, propuesta que, afirmó, fue rechazada por legisladores afines al régimen.

“Lo dijimos: las 40 horas no son suficientes si no vienen acompañadas de dos días de descanso a la semana”, expresó.

En concordancia con el coordinador parlamentario Francisco Sánchez, la legisladora sostuvo que la reducción de horas no responde por completo a las necesidades reales de las y los mexicanos. Añadió que Morena fue omiso en respaldar una propuesta de la Bancada Naranja para establecer que las horas extra y el aguinaldo estén exentos de impuestos.

Portillo enfatizó que la disminución de la jornada laboral debe entenderse como parte de un replanteamiento integral entre productividad y calidad de vida. Asimismo, reprochó que, al no aprobar los dos días de descanso obligatorio ni la entrada en vigor inmediata, Morena demuestra que no está del lado de las y los trabajadores.