Pasará tres años y seis meses en prisión por robo a casa habitación

– Se metió a una vivienda de la colonia División del Norte y sustrajo diversos objetos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años y seis meses de prisión, dictada en contra del imputado Luis Raúl V. M., por el delito de robo agravado.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, fueron determinantes para que el imputado aceptara su responsabilidad penal, y solicitara la terminación anticipada de su proceso, mediante un procedimiento abreviado.

En la investigación ministerial se estableció que el 1 de octubre de 2025, Luis Raúl V. M. causo daños a un domicilio ubicado en la calle Genaro Vázquez de la colonia División del Norte, en la ciudad de Chihuahua, para apoderarse de diversos objetos.

Cabe señalar que el ahora sentenciado cuenta con más de una decena de antecedentes penales, por delitos de la misma naturaleza.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 5150/2025, dictó la sentencia de prisión, e impuso un pago de 12 mil 480 pesos, como reparación del daño.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para llevar ante los tribunales a los responsables de los delitos y obtener sentencias que garanticen el acceso a la justicia para las víctimas.