A favor CCE de Ley de Economía Digital, disminución del dinero en efectivo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que ante la presentación de la Ley de Economía Digital la cual da paso disminuir el dinero en efectivo y ampliar el uso de tarjetas, destacó que es una buena herramienta que dará un beneficio a México.

“Todo lo que le abone a la simplificación y al poder cumplir con obligaciones y requisitos de ley para trabajar, asuntos familiares y más pues todo es bienvenido porque hay facilidades, hay países como china que ya no utilizan el efectivo, ya no se usa y es una tendencia mundial”, comentó.

Asegura que ante el anuncio de simplificación de trámites para empresas pequeñas es bueno e impulsará a las empresas, estas que son forma esencial para el desarrollo económico pues es 80% de los empleos se dan en las mipymes.