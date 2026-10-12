¡Partidazo! Pumas y Cruz Azul regalan vibrante empate en CU; el ‘Chino’ Huerta pasó de héroe a villano

Pumas y Cruz Azul regalaron esta noche un vibrante empate en el Estadio Olímpico Universitario en el partido que cerró la Jornada 11 del Apertura 2026 (3-3). César Huerta fue gran protagonista y pasó de héroe a villano.

Los felinos se adelantaron al 10′ en un furibundo contragolpe: Huerta cedió al espacio a Juninho, quien se metió al área y metió un escopetazo cruzado para vencer a Kevin Mier.

Poco después fue el ‘Chino’ Huerta quien amplió la cuenta con un zurdazo quemante al ángulo.

El exjugador del Anderlecht siguió su ‘show’ y al 34′ no dejó de correr, pero en labor defensiva y salvó a los suyos tras un remate del ‘Toro’ Fernández.

No obstante, al 37′, Huerta se fue expulsado por una patada de ‘karateca’ sobre Rodarte que le valió la segunda amarilla para dejar con 10 a los suyos.

Dicha situación abrió la llave del despertar a su rival, que logró el descuento antes del descanso con un gran remate de Palavecino.

La segunda mitad fue electrizante.

Con 10 hombres, los universitarios anotaron por intermedio de Robert ‘Pantera’ Morales tras un craso error de Orozco Chiquete.

Sin embargo, el campeón del futbol mexicanoo y logró la paridad con tantos de Montaño y Ebere.

Los celestes estuvieron cerca del triunfo sobre elñ final, pero emergió la figura de Keylor Navas para darle un darmático punto a Universidad Nacional.