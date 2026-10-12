Confirman la muerte de un trabajador tras ataque en la refinería de Pemex en Veracruz

La sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) confirmó el fallecimiento de uno de los dos empleados estatales baleados con arma de fuego en una puerta de acceso a la refinería “Lázaro Cárdenas” del río de Minatitlán, en Veracruz, en hechos ocurridos anoche.

A través de una publicación en redes sociales, el sindicato lamentó el fallecimiento del hombre identificado como Eduardo Espinoza Gómez.

“Condenamos enérgicamente este hecho delictivo que enluta a nuestra comunidad petrolera, atenta contra la vida y la integridad de quienes diariamente cumplen con su deber”, expresó el gremio.

Además, el Sindicato de Trabajadores Petroleros pidió a las autoridades correspondientes que realizaran labores para esclarecer los hechos.

En la publicación, el sindicato envió sus condolencias a los padres de Eduardo Espinoza, su hermana, su hijo y sus familiares “en este trance tan doloroso”.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo ha confirmado dos lesionados por este ataque, aunque desde un inicio se había reportado un fallecimiento.

Durante la noche de este domingo se reportó un ataque con arma de fuego en una puerta de acceso a la refinería “Lázaro Cárdenas” del río de Minatitlán, en Veracruz.

Según datos iniciales, un solo hombre armado llegó hasta la caseta de vigilancia de la refinería de Pemex y disparó directamente contra un trabajador; sin embargo, otra versión no confirmada indica que el ataque fue perpetrado por un grupo armado.